Европейский регулятор обнаружил связь между вакциной J&J и тромбозом в венах

Европейское агентство по лекарственным средствам обнаружило возможную связь между отдельными случаями свертывания крови в глубоких венах с вакциной COVID-19 Johnson & Johnson и рекомендовало указать это как побочный эффект.

Источник: Европейское агентство по лекарственным средствам, Reuters

Детали: Речь идет о венозной тромбоелии. Как отмечается, это состояние, при котором сгусток крови образуется в глубокой вене, обычно в ноге, руке или паху, и может попасть в легкие.

Регулятор рекомендовал указывать венозную тромбоелию как редкий побочный эффект.

Дословно: "PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, Комитет по оценке рисков в фармаконадзоре) пришел к выводу, что существует возможная связь между редкими случаями венозной тромбоэмболии с COVID-вакциной Janssen (Johnson & Johnson)".

Детали: Кроме того, Агентство посоветовало включить в список побочных реакций с неизвестной частотой после вакцинации Johnson & Johnson, а также AstraZeneca, иммунную тромбоцитопению - состояние, при котором иммунная система ошибочно нацелена на тромбоциты.

J&J сообщила, что, хотя шансы столкнуться с этими условиями были очень низкими, информация о продукте будет обновляться соответствующим образом.

Напомним: В апреле PRAC решил, что к описанию товара для вакцины Janssen следует добавить предупреждение о необычных тромбах с низким уровнем тромбоцитов.