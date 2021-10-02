Главные новости пятницы и ночи: Саакашвили, Трускавец

В Грузии задержали Саакашвили; "слуги народа" прибыли в Трускавец - актуальные новости 1 октября.

О Саакашвили

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили. На Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда его не помилует.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений по Грузии насчет Саакашвили. Министерство иностранных дел вызывает грузинского посла.

В Госдепе США знают о задержании Саакашвили и внимательно следят за ситуацией.

О "Слуге народа"

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции.

На платформе некоторые депутаты признавались, что толком не знают, о чем говорить: им известна та же программа, что и журналистам.

Очевидно, что будут решать "внутренние организационные вопросы", как дальше работать фракции, а также "кадровые вопросы".

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