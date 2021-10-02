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Главные новости пятницы и ночи: Саакашвили, Трускавец

Суббота, 2 октября 2021, 08:00
Главные новости пятницы и ночи: Саакашвили, Трускавец
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

В Грузии задержали Саакашвили; "слуги народа" прибыли в Трускавец - актуальные новости 1 октября.

О Саакашвили

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили. На Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда его не помилует.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений по Грузии насчет  Саакашвили. Министерство иностранных дел вызывает грузинского посла.

В Госдепе США знают о задержании Саакашвили и внимательно следят за ситуацией.

О "Слуге народа"

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции.

На платформе некоторые депутаты признавались, что толком не знают, о чем говорить: им известна та же программа, что и журналистам.

Очевидно, что будут решать "внутренние организационные вопросы", как дальше работать фракции, а также "кадровые вопросы".

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Стриминговый сервис Netflix запустил локализованную версию в Украине - на платформе появился украинский интерфейс.

Глава МВД Денис Монастырский анонсировал "большое строительство границ" с Беларусью и РФ в течение 2022-2023 годов.

С 1 октября все учреждения здравоохранения в Украине будут выдавать только электронные больничные, Пенсионный фонд и работодатели будут получать все необходимые данные автоматически.

Украинская правда

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