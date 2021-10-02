128 тысяч человек привили от коронавируса в пятницу

1 октября прививки против COVID-19 в Украине получило 128 070 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Из них первой дозой вакцинировано 71 667 человек, полностью иммунизированы – 56 403 человека.

В течение суток работали 960 мобильных бригад, 3049 прививочных пунктов и 350 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 144 470 человек, из них получили одну дозу – 7 144 468 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 12 875 593 прививки.

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