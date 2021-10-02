Лукашенко гарантирует безопасность полетов над Беларусью, но может опять посадить самолет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что готов гарантировать безопасность полетов над Беларусью для всех стран, однако посадит любой иностранный самолет, если будет видеть угрозу государству.

Источник: Лукашенко в интервью CNN, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда.

Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет – будь то Великобритании, будь то Соединенных Штатов Америки. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы поступите. Это норма. Поэтому я здесь не исключение".

Детали: Лукашенко также назвал выдумкой мнение, что посадка самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционера Романа Протасевича был спланированной спецслужбами акцией.

"Я недавно говорил: если бы это была спланированная нашими спецслужбами акция, если бы это было так, как вы говорите, – вы мне льстите. Потому что провести спецслужбами такую операцию и не нарушить ни одного международного закона и даже инструкции – это дорогого стоит. Я не могу сказать, что наши спецслужбы сегодня, и даже ваши, на это готовы - так провести эту операцию. Поэтому это ваша выдумка", – заявил он.

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