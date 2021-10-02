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Лукашенко гарантирует безопасность полетов над Беларусью, но может опять посадить самолет

Суббота, 2 октября 2021, 08:59
ФОТО NEXTA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что готов гарантировать безопасность полетов над Беларусью для всех стран, однако посадит любой иностранный самолет, если будет видеть угрозу государству.

Источник: Лукашенко в интервью CNN, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда.

Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет – будь то Великобритании, будь то Соединенных Штатов Америки. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы поступите. Это норма. Поэтому я здесь не исключение".

Детали: Лукашенко также назвал выдумкой мнение, что посадка самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционера Романа Протасевича был спланированной спецслужбами акцией.

"Я недавно говорил: если бы это была спланированная нашими спецслужбами акция, если бы это было так, как вы говорите, – вы мне льстите. Потому что провести спецслужбами такую операцию и не нарушить ни одного международного закона и даже инструкции – это дорогого стоит. Я не могу сказать, что наши спецслужбы сегодня, и даже ваши, на это готовы - так провести эту операцию. Поэтому это ваша выдумка", – заявил он.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".
  • 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.
  • Также белорусским авиаперевозчикам запретили полеты в воздушном пространстве ЕС и использование аэропортов стран Евросоюза.
  • Также авиасообщение с Беларусью закрыли ряд других стран, включая Украину.

Темы: ЛукашенкоБеларусьавиа
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