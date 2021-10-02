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Лукашенко: Если нужно будет, Беларусь станет единой военной базой с РФ

Суббота, 2 октября 2021, 09:33
Лукашенко дает интервью CNN, фото БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в случае агрессии в отношении Беларуси от других стран она превратится в единую военную базу с Россией.

Источник: Лукашенко в интервью CNN, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того, чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать".

Детали: Отвечая на вопрос, не превратится ли Беларусь в западный форпост России, Лукашенко ответил: "Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую, безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России?".

По его словам, Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России: "У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать".

"Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безоснователен. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца. При угрозах", - добавил самопровозглашенный президент.

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcия
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