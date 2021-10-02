Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко о своем правлении: давайте ориентироваться на возраст Байдена

Суббота, 2 октября 2021, 11:46
Лукашенко о своем правлении: давайте ориентироваться на возраст Байдена
фото БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается быть "президентом" до смерти, однако призвал взять за ориентир возраст президента США Джо Байдена, которому 78 лет.

Источник: Лукашенко в интервью CNN, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси.

Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию, и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас".

"Я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу. Но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском "обкоме". Там, по-моему, президенту скоро 90 лет (на самом деле Джо Байдену 78 лет – УП). Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. Почему бы и нет?"

Детали: В то же время Лукашенко добавил: "Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста".

"Но я об одном сказал: должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Беларуси. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни", - отметил он.

Справка: Лукашенко сейчас 67 лет, он родился 30 августа 1954 г.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Лукашенко
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: