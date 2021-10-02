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Лукашенко о своем правлении: давайте ориентироваться на возраст Байдена

Суббота, 2 октября 2021, 11:46
фото БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается быть "президентом" до смерти, однако призвал взять за ориентир возраст президента США Джо Байдена, которому 78 лет.

Источник: Лукашенко в интервью CNN, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси.

Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию, и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас".

"Я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу. Но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском "обкоме". Там, по-моему, президенту скоро 90 лет (на самом деле Джо Байдену 78 лет – УП). Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. Почему бы и нет?"

Детали: В то же время Лукашенко добавил: "Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста".

"Но я об одном сказал: должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Беларуси. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни", - отметил он.

Справка: Лукашенко сейчас 67 лет, он родился 30 августа 1954 г.

Темы: ЛукашенкоБайден
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