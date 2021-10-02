Лукашенко о своем правлении: давайте ориентироваться на возраст Байдена
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается быть "президентом" до смерти, однако призвал взять за ориентир возраст президента США Джо Байдена, которому 78 лет.
Источник: Лукашенко в интервью CNN, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА
Прямая речь: "Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси.
Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию, и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас".
"Я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу. Но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском "обкоме". Там, по-моему, президенту скоро 90 лет (на самом деле Джо Байдену 78 лет – УП). Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. Почему бы и нет?"
Детали: В то же время Лукашенко добавил: "Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста".
"Но я об одном сказал: должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Беларуси. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни", - отметил он.
Справка: Лукашенко сейчас 67 лет, он родился 30 августа 1954 г.