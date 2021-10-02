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В Грузии задержали хозяина квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Суббота, 2 октября 2021, 12:51
ФОТО с Facebook СААКАШВИЛИ

МВД Грузии задержало хозяина квартиры в Тбилиси, в которой скрывался задержанный накануне бывший президент Михеил Саакашвили.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По его словам, разыскиваемый в Грузии Саакашвили был задержан на одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.

"Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации", - сказал Челидзе.

Как сообщалось, МВД Грузии расследует факт незаконного пересечения границы бывшим президентом Михеилом Саакашвили, которого 1 октября задержали в Грузии.

Саакашвили в начале этой недели объявил о планах полететь в Грузию на выборы 2 октября несмотря на угрозу заключения, утверждая, что хочет помочь "спасти страну".

1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию.

После задержания, кадры которого распространила грузинская полиция, Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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