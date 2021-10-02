МИД Грузии: стратегическое партнерство стран не может быть в заложниках у Саакашвили

Недопустимо, чтобы один человек брал в заложники стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Imedi news, так глава МИД Грузии Давид Залкалиани отреагировал на позицию президента Украины относительно ареста Михеила Саакашвили.

"Их позиция понятна, потому что Саакашвили является их гражданином. Посольство имеет коммуникацию, был контакт с работником посольства, он предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию. Информация, обнародованная вчера прокуратурой, будет немедленно передана украинским друзьям", - сказал Залкалиани.

Он выразил уверенность, что "спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого".

"Недопустимо, чтобы одно лицо брало в заложники стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной", - добавил глава грузинского МИД.

Утром в субботу 2 октября в МИД Украины состоялась встреча с временным поверенным Грузии. Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал необходимую защиту Саакашвили как гражданину Украины.

Накануне пресс-секретарь президента Украины заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии после задержания Саакашвили, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили 1 октября прибыл в страну впервые за 8 лет несмотря на угрозу ареста.

В тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили. Кадры задержания позже обнародовала полиция.

Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.