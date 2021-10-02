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Журналиста задержали в Москве после статьи об убитом в Беларуси IT-шнике – правозащитники

Суббота, 2 октября 2021, 14:46
Журналиста задержали в Москве после статьи об убитом в Беларуси IT-шнике – правозащитники
Геннадий Можейко, фото из соцсетей

Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали, предположительно в Москве, после публикации статьи об убийстве белорусского IT-шника Андрея Зельцера, который перед этим убил сотрудника КГБ.

Источник: белорусский правозащитный центр "Весна", главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин в комментарии РИА Новости

Детали: Как сообщает "Весна", по предварительным данным, Можейко был задержан в Москве 1 октября.

Задержание связано со статьей Геннадия в "Комсомольской правде", в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера положительно отзывалась о нем.

Проправительственные СМИ раскритиковали "Комсомольскую правду" за эту публикацию, а затем сайт издания был заблокирован.

Сообщается, что 1 октября в квартире, где проживает журналист, был произведен обыск. В постановлении упоминаются две статьи Уголовного кодекса: ст. 130 Часть 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной ненависти или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти).

Геннадия не было при обыске дома, скорее всего, он находился на территории Российской Федерации.

Однако в ночь с 1 на 2 октября мать журналиста сообщила, что ее сын задержан и содержится в следственном изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин подтвердил РИА Новости пропажу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко.

Он отметил, что у редакции нет информации о местонахождении сотрудника.

"Мы не можем парня этого нашего найти. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. <...> Он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16:00. То, что он куда-то пропал, — подтверждаем, но куда. <...> Пока больше не можем ничего сказать", — заявил главный редактор.

Предыстория:

  • Сотрудники КГБ Беларуси застрелили айтишника компании EPAM Андрея Зельцера после того, как он якобы смертельно ранил их сотрудника во время отработки адресов, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".
  • 29 сентября Комитет госбезопасности Беларуси задержал 43 человека - предположительно, задержания связаны с комментариями в социальных сетях о гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcия
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