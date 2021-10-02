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Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома"

Суббота, 2 октября 2021, 15:48
Зеленский подписал закон о реформе Укроборонпрома
фото: сайт концерна

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром".

Источник: сайт Верховной Рады, гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook

Детали: Как отмечается на сайте ВР, закон возвращен с подписью от президента 1 октября.

Гусев подчеркнул, что принятие закона позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", 21 из которых расположены на временно оккупированных территориях.

Также можно будет "ввести современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния".

Кроме того, отметил Гусев, закон позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, осуществлять трансфер технологий, а также привлекать прямые (в т.ч. иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийУкроборонпром
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