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В Молдове официально вводят феминитивы для профессий, в том числе на русском языке

Суббота, 2 октября 2021, 16:35
В Молдове официально вводят феминитивы для профессий, в том числе на русском языке
pixabay

В Молдове правительство утвердило новый классификатор профессий, в котором содержатся феминитивы для большинства упомянутых в нем специальностей.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Как уточнили изданию в правительстве, феминитивы будут использоваться и в румынском, и в русском языке.

Пока документ опубликован только на румынском языке. Но, как рассказала пресс-секретарь премьер-министра Анастасия Табурчану, введение феминитивив для названий специальностей будет касаться и документов на русском языке.

Пока классификатор с феминитивами на русском языке еще не опубликовали, но в будущем, уточнила Табурчану, он тоже появится на сайте государственной канцелярии. Классификатор на румынском языке прилагается к решению правительства.

Ранее с предложением использовать феминитивы выступал Совет по предотвращению дискриминации и обеспечения равенства страны. Также подобные рекомендации поступали от европейских институтов по обеспечению равноправия между женщинами и мужчинами и для борьбы с сексизмом.

Классификация профессий в Молдове применяется во всех сферах экономической и социальной деятельности, он является обязательным для всех органов центрального и местного публичного управления, предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности и формы юридической организации, а также других юридических и физических лиц, работающих на территории Молдовы.

Названия специальностей используются при заполнении официальных документов, когда нужно указать род занятий.

Знать больше: Три причины, почему стоит употреблять феминитивы

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Темы: Молдоваязык
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