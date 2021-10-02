Трамп через суд пытается заставить Twitter восстановить его аккаунт
Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу попросил федерального судью во Флориде заставить Twitter восстановить его аккаунт, который компания заблокировала в январе, сославшись на риск подстрекательства к насилию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Трамп подал запрос в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что члены Конгресса США "заставили" Twitter приостановить действие его аккаунта.
Twitter и несколько других социальных сетей запретили Трампу пользоваться своими услугами после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий 6 января.
В заявлении адвокатов Трампа говорится, что Twitter "обладает определенной властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, исторически беспрецедентным и глубоко опасным для открытых демократических дебатов".
Когда аккаунт Трампа был удален навсегда, Twitter объяснил, что твиты Трампа нарушали политику платформы, которая запрещает "прославление насилия".
До того, как профиль Трампа заблокировали, у него было более чем 88 млн подписчиков.
В июле Трамп подал в суд на Twitter, Facebook Inc. и Google Alphabet Inc., а также их руководителей, утверждая, что они незаконно умалчивают консервативные точки зрения.
Как сообщалось, экс-президент США Дональд Трамп инициировал судебный процесс на $100 млн против издания The New York Times и трех его журналистов, авторов публикации об уклонении семьи Трампа от уплаты налогов, а также против собственной племянницы.