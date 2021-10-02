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Погода: в Украине начинается бабье лето

Суббота, 2 октября 2021, 19:15
Погода: в Украине начинается бабье лето
Фото с сайта freepik, автор: Петр Сенев

В Украине в воскресенье осадков не ожидается, в отдельных областях ночью и утром местами туман, воздух прогреется максимум до +20°.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В течение дня переменная облачность, без осадков. В отдельных районах западных регионов, Киевской и Черкасской областей - ночью и утром туман. Температура ночью 1-6° тепла, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0-5°, на побережье морей 7-10° тепла.

В воскресенье днем ​​12-17° тепла, на западе страны и в Одесской области до +20°.

В Киеве и столичном регионе 3 октября осадков не прогнозируют, по области ночью и утром местами туман. В столице ночью будет 3-5° тепла, днем ​​около +15°, по области - днем ​​12-17° тепла.

В течение следующих двух дней (начало недели, 4-5 октября), в Украине сохранится переменная облачность. Будет без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, на юге и на Закарпатье до 10°, днем 4 октября 11-16°, 5 октября 9-14° (на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22°).

В столице и Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​около +15°.

Темы: погода
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