В Польше погиб 23-летний украинец

В Польше во время нанесения дорожной разметки на трассе S17 между Люблином и Варшавой в пятницу погиб 23-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wiadomosci.

Маркированный Volkswagen Transporter дорожников стоял на аварийной полосе возле села Жижин, перед ним двое рабочих наносили горизонтальную разметку на дороге.

Неожиданно грузовик с большой силой ударил в заднюю часть автомобиля дорожников.

Сила столкновения была настолько большой, что украинец погиб на месте. Второй сотрудник был доставлен в больницу города Пулавы.

С водителем грузовика ничего не произошло, он не нуждался в госпитализации. Алкотестер показал, что он трезв.

Wypadek na drodze S17 w pobliżu węzła Żyrzyn (woj. lubelskie). Ciężarówka uderzyła w samochód służby drogowej. Nie żyje 23-latek, który malował oznaczenia na drodze. Drugi z drogowców trafił z obrażeniami ciała do szpitala.https://t.co/uon3oT75ix — tvn24 (@tvn24) October 1, 2021

Сразу после инцидента дорога на месте аварии была перекрыта. Причины аварии устанавливает полиция.