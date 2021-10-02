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В Польше погиб 23-летний украинец

Суббота, 2 октября 2021, 19:54
Фото pixabay/stux

В Польше во время нанесения дорожной разметки на трассе S17 между Люблином и Варшавой в пятницу погиб 23-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wiadomosci.

Маркированный Volkswagen Transporter дорожников стоял на аварийной полосе возле села Жижин, перед ним двое рабочих наносили горизонтальную разметку на дороге.

Неожиданно грузовик с большой силой ударил в заднюю часть автомобиля дорожников.

Сила столкновения была настолько большой, что украинец погиб на месте. Второй сотрудник был доставлен в больницу города Пулавы.

С водителем грузовика ничего не произошло, он не нуждался в госпитализации. Алкотестер показал, что он трезв.

Сразу после инцидента дорога на месте аварии была перекрыта. Причины аварии устанавливает полиция.

Темы: Польша
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