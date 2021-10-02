Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В оккупированном Крыму очередной всплеск коронавируса

Суббота, 2 октября 2021, 22:51
Фото с сайта miloserdie.ru

Крымские издания, подконтрольные оккупантам, пишут о сотнях заражений Covid на полуострове - показатели вернулись к "рекордным", которые были зафиксированы летом.

Источник: Крыминформ

Детали: Подконтрольное РФ медиа пишет, что суточное число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 400 человек.

За сутки 1 октября было зарегистрировано 409 случаев заражения Covid, это равно "рекорду" 17 июля - максимальное число за все время пандемии.

Предыстория: "Индийский" штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим в Крыму и Севастополе еще летом этого года. При этом жители оккупированного полуострова не имеют возможности по месту жительства получить против ковида ни одну из утвержденных ВОЗ вакцин.

Темы: Крымоккупациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаВ Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

инфографикаВ расследовании Pandora Papers Украина лидирует по числу фигурантов

видеоВ Украине скоро появится "красная" эпидемическая зона – Садовый

Разумков созвал внеочередное заседание Рады

Оффшорный скандал Порошенко обвинил Зеленского в международных преступлениях

Саакашвили продолжает голодовку и откажется от экстрадиции в Украину – адвокат

Все новости...
Крым
Джелял в "суде" оккупантов заявил, что Россия репрессирует крымских татар
Госканал "Дом" накажут за карту с российским Крымом
Кабмин утвердил стратегию деоккупации Крыма
Последние новости
19:43
фотоЗагорелся матрас: в больнице Белой Церкви произошел пожар, погибла женщина
19:27
Послы ЕС договорились подтвердить на саммите гарантии членства для балканских стран
19:06
УЗ подписала миллиардный контракт на строительство Дарницкого моста
18:59
инфографикаВ Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
18:50
Первую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом
18:49
"Может случиться коллапс": почтовые операторы против отправки посылок "по паспорту"
18:47
Регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer
18:18
Украина и Дания обсудили возможность строительства флота
18:16
Бали откроется для туристов с середины октября
18:06
Закрытие межбанка: гривня укрепилась
Все новости...