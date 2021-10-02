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В оккупированном Крыму очередной всплеск коронавируса

Суббота, 2 октября 2021, 22:51
В оккупированном Крыму очередной всплеск коронавируса
Фото с сайта miloserdie.ru

Крымские издания, подконтрольные оккупантам, пишут о сотнях заражений Covid на полуострове - показатели вернулись к "рекордным", которые были зафиксированы летом.

Источник: Крыминформ

Детали: Подконтрольное РФ медиа пишет, что суточное число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 400 человек.

За сутки 1 октября было зарегистрировано 409 случаев заражения Covid, это равно "рекорду" 17 июля - максимальное число за все время пандемии.

Предыстория: "Индийский" штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим в Крыму и Севастополе еще летом этого года. При этом жители оккупированного полуострова не имеют возможности по месту жительства получить против ковида ни одну из утвержденных ВОЗ вакцин.

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Темы: Крымоккупациякоронавирус
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