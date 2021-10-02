Лукашенко пригрозил западу российской армией

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко дал часовое интервью CNN, в котором на западные страны возложил ответственность за то, что Кремль превращает Беларусь в свой военный форпост.

Источник: разговор Лукашенко с британским журналистом Мэтью Ченсом

Детали: Ченс задал вопрос Лукашенко о том, на какие уступки пошла Беларусь перед официальной Москвой после того, как РФ оказала режиму Республики политическую и финансовую поддержку.

Самопровозглашенный президент начал уверять, что Беларусь якобы ничего на давала России взамен, а поддержка Москвы обусловлена исключительно тем, что россияне и белорусы - это "единый народ".

Журналист в свою очередь привел примеры развертывания на территории РБ российских военных баз, в том числе и учебных. Лукашенко же на это ответил, что уже создана единая с российской армия, которая "в случае конфликта" будет задействована.

Прямая речь Лукашенко: "Если вы так боитесь, что Беларусь может превратится в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России?

Мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка…

В случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю".