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"Наша политика "наглая" – Зеленский о международной субъектности Украины

Воскресенье, 3 октября 2021, 01:33
Наша политика наглая – Зеленский о международной субъектности Украины
Фото: ОП

Во время встречи с фракцией "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в программе президента не существует пунктов, которые нельзя выполнить, а международная политика Украины является "наглой".

Источник: Зеленский, цитирует Офис президента

Прямая речь: "Многие, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет".

Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая".

И я убежден, что без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не увидит шагов Украины вперед".

"Если война – сложный вопрос, и зависит не только от нас, то в программе партии" Слуга народа "и в программе президента не существует пунктов, которые мы не можем выполнить".

Напомним: Зеленский во время выступления перед фракцией "Слуга народа" прокомментировал работу Совета нацбезопасности и обороны и выразил мнение, что олигархи и государственные предатели наконец почувствовали на себе давление.

Перед этим Владимир Зеленский подчеркивал, не называя конкретных имен, что любой из команды СН, кто не принимает участия в борьбе с украинскими олигархами, должен уйти в другую политическую силу. Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о ситуации с возможным уходом с должности главы ВР Дмитрия Разумкова.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСлуга народа
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