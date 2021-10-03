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Десятки единиц техники оккупанты разместили с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ

Воскресенье, 3 октября 2021, 04:49
Фото: штаб ООС

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе военную технику, размещенную с нарушением линий отвода.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: СММ зафиксировала 24 гаубицы, 6 противотанковых пушек и 2 реактивные системы залпового огня, размещенные с нарушением линий отвода на полигоне близ н. п. Бугаевка (неподконтрольный правительству, 37 км к юго-западу от Луганска).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала 6 минометов в подконтрольном правительству районе Донецкой области.

Кроме того, СММ зафиксировала 15 танков, 5 зенитных ракетных комплексов и 3 миномета на вышеупомянутом полигоне, а также 1 танк на территории объекта вблизи жилого квартала в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Также миссия зафиксировала 5 боевых бронированных машин вблизи жилого квартала в подконтрольном правительству районе Донецкой области.

Напомним: В субботу один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение вследствие боевых действий на Донбассе, состояние воина - средней тяжести.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна
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