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На выборах в Грузии проголосовали более 50 процентов избирателей

Воскресенье, 3 октября 2021, 05:45
На выборах в Грузии проголосовали более 50 процентов избирателей
Фото: tvalsazrisi.ge

В выборах в Грузии в органы местного самоуправления приняли участие почти 52% избирателей.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на ЦИК Грузии

Детали: На выборах проголосовали 18 157 76 избирателей, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей, сообщает вечером в субботу Центральная избирательная комиссия Грузии.

В ЦИК во время голосования поступили 366 жалоб, большинство из которых касаются процедурных вопросов.

На участках идет процесс подсчета голосов.

Напомним: В субботу грузинские телеканалы сразу после завершения голосования на местных выборах обнародовали данные экзитполов, согласно которым на выборах лидирует правящая партия страны "Грузинская мечта".

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Темы: Грузиявиборы
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