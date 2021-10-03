Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На выборах в Грузии проголосовали более 50 процентов избирателей

Воскресенье, 3 октября 2021, 05:45
Фото: tvalsazrisi.ge

В выборах в Грузии в органы местного самоуправления приняли участие почти 52% избирателей.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на ЦИК Грузии

Детали: На выборах проголосовали 18 157 76 избирателей, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей, сообщает вечером в субботу Центральная избирательная комиссия Грузии.

В ЦИК во время голосования поступили 366 жалоб, большинство из которых касаются процедурных вопросов.

На участках идет процесс подсчета голосов.

Напомним: В субботу грузинские телеканалы сразу после завершения голосования на местных выборах обнародовали данные экзитполов, согласно которым на выборах лидирует правящая партия страны "Грузинская мечта".

Темы: Грузиявиборы
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаВ Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

инфографикаВ расследовании Pandora Papers Украина лидирует по числу фигурантов

видеоВ Украине скоро появится "красная" эпидемическая зона – Садовый

Разумков созвал внеочередное заседание Рады

Оффшорный скандал Порошенко обвинил Зеленского в международных преступлениях

Саакашвили продолжает голодовку и откажется от экстрадиции в Украину – адвокат

Все новости...
Грузия
Выборы в Грузии: по данным экзитполов, правящая партия лидирует
Спикера парламента Грузии оштрафуют за нарушение в день выборов
МИД Грузии: стратегическое партнерство стран не может быть в заложниках у Саакашвили
Последние новости
19:43
фотоЗагорелся матрас: в больнице Белой Церкви произошел пожар, погибла женщина
19:27
Послы ЕС договорились подтвердить на саммите гарантии членства для балканских стран
19:06
УЗ подписала миллиардный контракт на строительство Дарницкого моста
18:59
инфографикаВ Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
18:50
Первую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом
18:49
"Может случиться коллапс": почтовые операторы против отправки посылок "по паспорту"
18:47
Регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer
18:18
Украина и Дания обсудили возможность строительства флота
18:16
Бали откроется для туристов с середины октября
18:06
Закрытие межбанка: гривня укрепилась
Все новости...