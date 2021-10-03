На выборах в Грузии проголосовали более 50 процентов избирателей

В выборах в Грузии в органы местного самоуправления приняли участие почти 52% избирателей.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на ЦИК Грузии

Детали: На выборах проголосовали 18 157 76 избирателей, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей, сообщает вечером в субботу Центральная избирательная комиссия Грузии.

В ЦИК во время голосования поступили 366 жалоб, большинство из которых касаются процедурных вопросов.

На участках идет процесс подсчета голосов.

Напомним: В субботу грузинские телеканалы сразу после завершения голосования на местных выборах обнародовали данные экзитполов, согласно которым на выборах лидирует правящая партия страны "Грузинская мечта".