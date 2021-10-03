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Возле Зайцевого позиции ВСУ попали под обстрел из гранатометов

Воскресенье, 3 октября 2021, 07:40
Фото: штаб ООС

За сутки 2 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военный ВСУ получил ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: У Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьянки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников вблизи Зайцевого попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Нью-Йорка российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Новотошковское и Новолуганское.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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