Первые результаты выборов в Грузии: лидируют оппоненты Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Грузии представила предварительные результаты выборов в органы самоуправления 2021 года по результатам обработки 38,63% протоколов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави-2".

По данным ЦИК, лидирует на выборах правящая партия "Грузинская мечта" - 48,56% голосов. На втором месте идет оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михеила Саакашвили - 31,23%.

На третьем месте партия - Георгий Гахария за "Грузию" - 6,87%. Остальные партии набирают не больше 2% голосов.

Из 3743 избирательных участков голоса подсчитано на 1446 участках.

Также сообщается, что второй тур выборов мэров пройдет в большинстве крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти.

В грузинской столице после подсчеты 41,61% протоколов кандидат в мэры от "Мечты" Каха Каладзе набрал 45,5%, а его соперник от оппозиции Ника Мелия – 34,13%.

В Рустави, Кутаиси и Батуми очень близкие результаты главных кандидатов, там также подсчитано около 40% голосов.

По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна была согласиться на проведение досрочных парламентских выборов. Если подсчет ЦИК покажет результат, близкий к 46%, власть получит основания отвергать этот вариант.

Как известно, накануне выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.

Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

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