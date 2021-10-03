В воскресенье из-за футбола в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро

В Киеве 3 октября в связи с проведением на "Олимпийском" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) возможны изменения в работе столичной подземки.

Источник: сообщение Киевского метрополитена

Детали: В воскресенье в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча, который начнется в 19:30, между "Динамо" и "Шахтером", произойдут некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытии) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В пресс-службе метрополитена пояснили, что механизм ограничений применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.