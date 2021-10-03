Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье из-за футбола в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро

Воскресенье, 3 октября 2021, 10:26
В воскресенье из-за футбола в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро
Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве 3 октября в связи с проведением на "Олимпийском" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) возможны изменения в работе столичной подземки.

Источник: сообщение Киевского метрополитена

Детали: В воскресенье в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча, который начнется в 19:30, между "Динамо" и "Шахтером", произойдут некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытии) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В пресс-службе метрополитена пояснили, что механизм ограничений применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: метрофутболКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро "Университет"
Последние новости
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Все новости...
Реклама: