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Что такое сезонная депрессия, САР и какими путями от них сбежать – советы врачей

Воскресенье, 3 октября 2021, 13:10
Фото Wokandapix с сайта pixabay

Когда погода становится холоднее, а дни короче, некоторые люди склонны к переутомлению, негативным переживаниям и значительному ухудшению настроения. Однако клинические специалисты в области психологии знают, как уберечься от сезонного депрессивного всплеска – стоит действовать на опережение.

Источник: рекомендации профессора клинической психологии Колумбийского университета и эксперта по сезонному аффективному расстройству Майкла Термана, и психиатра Нормана Розенталя, которые приводит The New York Times

Детали: Сезонное аффективное расстройство (или САР) накатывает волной на некоторых людей осенью или зимой при похолодании, а затем исчезает весной – при удлинении светового дня.

В отличие от легких случаев зимней хандры, САР существенно осложняет жизнь того, кто к нему предрасположен. Обычно все начинается с так называемых "вегетативных симптомов": усиление аппетита с желанием съесть что-то вкусненькое, чаще всего, высокоуглеводное, такое как картофель фри или мороженое. Появляется потребность дольше спать, трудно просыпаться утром, а на работе преследует сильное чувство усталости.

Через 3-4 недели настроение значительно ухудшается. У пациентов с САР развивается депрессия, которая включает постоянное чувство грусти, нежелание контактировать с друзьями и родными, потерю интереса к тем занятиям, которые обычно приносили удовольствие.

Исследователи пока точно не могут сказать, почему у некоторых людей развивается САР, а другие к этому расстройству не склонны. Однако есть данные, что расстройство чаще встречается среди женщин.

САР развивается осенью и зимой, поскольку более короткий световой день и меньшее количество солнечного света провоцируют изменения биоритмов - количество ответственных за настроение гормонов, таких как серотонин, колеблется в зависимости от времени года.

Хорошая новость заключается в том, что поскольку САР связан с изменением внешних условий, можно подготовиться к его первым проявлениям и избежать перерастания САР в депрессию.

Специалисты в области психологии считают, что терапия ярким светом, которая обычно предусматривает нахождение у специальной мощной лампы (lightbox) около получаса каждое утро, является самым эффективным средством лечения САР.

Девушка у лайтбокса
Девушка у лайтбокса
Фото Very Well Mind

Два метаанализа рандомизированных контролируемых исследований продемонстрировали, что терапия ярким светом помогает улучшить состояние людей с таким расстройством.

Президент Центра экологической терапии США доктор Терман, ссылаясь на собственный опыт, говорит, что терапия светом действует даже лучше, чем лекарства.

Сейчас многие производители предлагают лайтбоксы, однако врачи напоминают о реальной пользе прогулок на свежем воздухе - когда вы длительное время гуляете на улице, солнечный свет вместе с физической активностью так же предупреждает развитие САР, и как следствие - помогает избежать депрессии.

 
Прогулка на улице
фото Pixabay

Психиатр Норман Розенталь, исследовательская группа которого определила САР еще в 1980-х годах, отмечает, что прогулка на улице в течение 20 или 30 минут ежедневно может уберечь от проявлений расстройства при смене времен года.

Существует предположение, что прием витамина D может помочь справиться с САР. Но исследования этого не доказывают. Врачи напоминают: нет необходимости принимать дополнительный витамин D, если анализ крови не показывает его дефицита в организме.

К сожалению, небольшому проценту людей не помогает ни светотерапия, ни физическая активность на природе, и именно им специалисты советуют обратиться к врачу, потому что лекарств для помощи при таких состояниях сейчас достаточно.

Темы: здоровьенаука
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