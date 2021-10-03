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В Швеции 15-летним подросткам разрешат вакцинироваться даже вопреки запрету родителей

Воскресенье, 3 октября 2021, 14:43
Фото: pixabay

Шведские муниципалитеты решили разрешить 15-летним детям вакцинироваться против Covid-19 вопреки желанию родителей, когда с 11 октября программа начнет распространяться на детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Шведская ассоциация местных властей и регионов (SKR), представляющая как региональные правительства, управляющие системой здравоохранения Швеции, так и муниципалитеты, управляющие школами, заявила, что она решила, что 15-летние подростки могут быть достаточно зрелыми, чтобы решать самим, хотя в нем говорится, что каждый регион должен решать, хотят ли родители высказывать свое мнение.

"SKR оценила правовую поддержку, которую она оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым для принятия решения в возрасте от 15 лет и старше", - сказала руководитель отдела здравоохранения.

Представители здравоохранения оценивают степень зрелости после того, как дети или подростки заполняют анкету и отвечают на различные вопросы об их здоровье. Таким образом проверяется их понимание того, что значит пройти вакцинацию против Covid-19.

Регионы и муниципалитеты в целом должны получать письменное согласие родителей, но если между родителями и подростками в возрасте от 12 до 14 лет возникнут серьезные разногласия, в некоторых случаях медицинские работники все же могут дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.

Ожидается, что вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет начнется 11 октября по всей Швеции, при этом некоторые регионы предпочитают проводить вакцинацию в центрах вакцинации, а не в школах, как первоначально планировалось.

Темы: вакцинациякоронавирусШвеция
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