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Возле мечети в Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие

Воскресенье, 3 октября 2021, 16:56
мечеть Эйд Гах в Кабуле, Aga Khan Trust for Culture

У входа в мечеть столицы Афганистана Кабула взорвалась бомба, в результате чего "погибло несколько мирных жителей", заявил представитель талибов.

Источник: Associated Press

Детали: Бомба взорвалась возле большой мечети Эйд Гах в Кабуле, где проходила панихида по матери официального представителя Талибана Забихуллы Муджахида, который впоследствии сообщил, что взрыв забрал жизни мирных жителей.

официальный представитель Талибана Билал Карими сообщил Associated Press, что боевики Талибана не пострадали в результате нападения, погибшие были мирными жителями у ворот мечети. Он не назвал число убитых и сказал, что расследование продолжается.

Финансируемая Италией больница в Кабуле сообщила в Twitter, что приняла четверых пострадавших в результате взрыва.

Никто сразу не взял на себя ответственность за нападение.

Украинская правда
Темы: Афганистан
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