Ночью заморозки, днем ​​тепло: погода на ближайшие дни

В ближайшие дни ночью в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы, в воскресенье местами заморозки в воздухе.

Источник: ГСЧС, Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, 5-6 октября в северных, центральных, 6 октября в восточных и большинстве западных областей заморозки на поверхности почвы, 4 октября местами в воздухе 0 -5 ° (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области ночью 4 октября заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В понедельник, 4 октября, погода в Украине останется сухой, прохладной ночью и умеренно теплой днем, сообщает Интерфакс-Украина.

В понедельник без осадков по всей стране. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме большинства районов западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, в южной части и на Закарпатье кое-где 5-10° тепла. Днём в Украине 11-16°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22°.

В Киеве 4 октября без осадков, температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 14-16°.

Во вторник, 5 октября, в Украине без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16°. На юге страны, Закарпатье и Прикарпатье ночью 4-9° тепла, днем 13-18° (на Закарпатье до 21°).

В Киеве без осадков, температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём 12-14° тепла.