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Талибы заявили о ликвидации боевиков ИГИЛ, причастных к взрыву в мечети Кабула

Понедельник, 4 октября 2021, 06:22
Талибы заявили о ликвидации боевиков ИГИЛ, причастных к взрыву в мечети Кабула

Талибы атаковали боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые были причастны к взрыву у входа в мечеть столицы Афганистана Кабула.

Источник: dpa

Детали: Боевики так называемой "спящей ячейки" организации "Исламское государство вилаят Хорасан" (отделение ИГИЛ, действующей в Афганистане и Пакистане) были заблокированы в одном из домов в Кабуле.

Об этом сообщил член "Талибана" Мухаммад Джалал, уточнив, что трое террористов были "нейтрализованы": они сами взорвали себя с помощью поясов смертников.

По словам местных жителей, в течение нескольких часов они слышали звуки, свидетельствующие о "тяжелых боях".

Предыстория:

  • Мощный взрыв прогремел возле мечети в Кабуле 3 октября, когда там проходила церемония прощания с матерью представителя исламистского движения "Талибан" Забихулла Муджахида.
  • По последним данным, теракт унес жизни 12 человек.

Темы: Афганистантеракт
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