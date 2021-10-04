Талибы заявили о ликвидации боевиков ИГИЛ, причастных к взрыву в мечети Кабула
Понедельник, 4 октября 2021, 06:22
Талибы атаковали боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые были причастны к взрыву у входа в мечеть столицы Афганистана Кабула.
Источник: dpa
Детали: Боевики так называемой "спящей ячейки" организации "Исламское государство вилаят Хорасан" (отделение ИГИЛ, действующей в Афганистане и Пакистане) были заблокированы в одном из домов в Кабуле.
Об этом сообщил член "Талибана" Мухаммад Джалал, уточнив, что трое террористов были "нейтрализованы": они сами взорвали себя с помощью поясов смертников.
По словам местных жителей, в течение нескольких часов они слышали звуки, свидетельствующие о "тяжелых боях".
Предыстория:
- Мощный взрыв прогремел возле мечети в Кабуле 3 октября, когда там проходила церемония прощания с матерью представителя исламистского движения "Талибан" Забихулла Муджахида.
- По последним данным, теракт унес жизни 12 человек.