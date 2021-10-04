Оккупанты на Донбассе обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов

За сутки 3 октября российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Возле Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

"Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещеного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.