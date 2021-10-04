Менее 34 тысяч украинцев пошли прививаться против COVID в воскресенье
Понедельник, 4 октября 2021, 08:48
33 924 человека вакцинировано против COVID-19 в Украине 3 октября: первую дозу вакцины получили 17 373 человека, вторую дозу – 16 551 человек.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: В это воскресенье для иммунизации населения работали 330 мобильных бригад, 1 070 прививочных пунктов и 358 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании в Украине привито 7 190 643 человека, из них одну дозу вакцины получил 7 190 641 человек, полностью иммунизированы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего с 24 февраля проведено 12 962 507 прививок.