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Менее 34 тысяч украинцев пошли прививаться против COVID в воскресенье

Понедельник, 4 октября 2021, 08:48
Менее 34 тысяч украинцев пошли прививаться против COVID в воскресенье
Инфографика МОЗ

33 924 человека вакцинировано против COVID-19 в Украине 3 октября: первую дозу вакцины получили 17 373 человека, вторую дозу – 16 551 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В это воскресенье для иммунизации населения работали 330 мобильных бригад, 1 070 прививочных пунктов и 358 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 190 643 человека, из них одну дозу вакцины получил 7 190 641 человек, полностью иммунизированы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 12 962 507 прививок.

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