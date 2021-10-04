Адвокат Саакашвили надеется на его помилование несмотря на 4 дела

Адвокат бывшего президента Грузии Михэила Саакашвили Бека Басилая заявил, что против его подзащитного грузинские правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела.

Источник: адвокат Басилая в комментарии телеканалу "Суспільне"

Прямая речь: "Эти дела неправовые, они все политизированные, все четыре уголовных дела.

Когда Миша был президентом, он угощал своих гостей и платил государственными средствами. Это нормально. Речь не о больших деньгах, это ресторан и так далее. И теперь ему это выдвинули как обвинения.

Когда он был в Чехии, принес на кладбище Вацлава Гавела цветы. Он купил их не за свои деньги, а за бюджетные. Это ему тоже стоило обвинения и уголовного дела. Это комично".

Детали: По словам Басилаи, еще одно дело касается помилования обвиняемых, когда Саакашвили находился на посту президента страны, и последнее – о незаконном пересечении грузинской границы.

Говоря о вероятности помиловании Саакашвили, Басилая отметил, что это будет зависеть от политической ситуации в Грузии после местных выборов.

"Сейчас главное то, какая ситуация сложится в Грузии. Вчера (2 октября – ред.) были выборы, на которых грузинская оппозиция получила очень хороший результат", – отметил адвокат.

"Если будет оппозиционное движение расти, то я уверен, что наша президентка изменит свое решение о помиловании Михэила. Сейчас она говорит, что не помилует его, но это заявление она сделала перед выборами, чтобы дать мотивацию сторонникам (ее политической силы – ред.): дескать, вот, Миша задержан и президент не отпустит его", – сказал Басилая.

Однако, по его мнению, в ближайшие месяцы, когда в стране произойдет протест, "у нее не будет иного выбора, как принять это решение (о помиловании – ред.)".

Адвокат отметил, что подобный прецедент уже был полгода назад, когда задержали одного из оппозиционных лидеров и через два месяца отпустили.

"Было давление людей, активистов, оппозиции. Большое внимание этому делу уделил Запад. Если будет внимание от Запада к Саакашвили, я уверен, что Миша будет свободен", – заявил Басилая.

Он также сообщил, что защитники планируют увидеться с Саакашвили утром 4 октября.

Этому предшествовало: Михэил Саакашвили 2 октября написал письмо из заключения, в котором призвал грузин пойти на выборы, а потом "защищать результаты референдума".

Предыстория:

1 октября 2021 года впервые за 8 лет бывший президент Грузии Михэил Саакашвили прибыл из Украины в Грузию, прячась в трейлере. Он объявил, что возвращается в Тбилиси 2 октября, где проходят местные выборы. Свое решение политик объяснил тем, что он "хочет защищать волеизъявление граждан" и "вместе принять участие в спасении" страны.

В Грузии Саакашвили заочно приговорен к 6 годам заключения: суд признал его виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Тогда Гелашвили в центре Тбилиси избили сотрудники МВД, нанеся ему тяжелые травмы. Дело повторно возбудили в 2013 году, после окончания каденции Саакашвили.

Вечером 1 октября Саакашвили задержали. После задержания он объявил голодовку и назвал себя "политическим заключенным". Против Саакашвили открыли новое дело – за незаконное пересечение грузинской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили должны отпустить и вернуть в Украину, поскольку он является гражданином Украины.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Украину через 6 лет, отсидев в тюрьме. Он также утверждал, что Саакашвили якобы планировал на 3 октября протесты в Тбилиси с ликвидацией нескольких оппозиционных лидеров, чтобы обвинить в этом власти Грузии.

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