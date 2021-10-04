Кулеба хочет, чтобы "Северный поток-2" обсуждали в нормандском формате

Украина выступает за обсуждение "Северного потока-2" нормандском формате, поскольку этот вопрос непосредственно связан с военной безопасностью Украины и ситуацией на Донбассе.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кулебы: "Сейчас переговоры в нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов Ангелы Меркель в Москву и Киев состоялись два раунда консультаций, две видеоконференции.

Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток-2" и военная безопасность Украины, ситуация на востоке Украины – это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение".

Детали: По словам министра, сейчас в нормандском формате на уровне советников пытаются организовать саммит, который Меркель готова проводить еще в статусе канцлера Германии.



Кулеба также рассказал, что в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел нормандского формата, но глава МИД России Сергей Лавров "как всегда, не нашел времени и возможности".

По словам Кулебы, если бы встреча министров состоялась, то он обязательно поднял бы тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом.

Глава МИД подчеркнул, что газовый кризис создан в ручном режиме, "поэтому люди понимают, что это не какая-то совокупность факторов, которые сошлись, и надо решать этот клубок".



