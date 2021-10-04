В РФ заявили о первом испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подлодки

В министерстве обороны РФ заявили, что впервые провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Дословно: "Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря".

Детали: Сообщается, что ракета поразила условную цель и испытательную стрельба признали успешной.

До этого пуски "Циркона" осуществлялись с надводных кораблей, в частности с фрегата "Адмирал Горшков".

"Северодвинск" многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения. Принята в состав Военно-морского флота России в 2014 году.

По словам российских военных, защиты от "Циркона" ни у кого нет.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко заявил, что "Цирконами" будут оснащаться подводные лодки и это усилит возможности российского флота.

Серийные поставки ракеты "Циркон" в РФ запланированы на 2022 год.