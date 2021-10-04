В РФ заявили о первом испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подлодки
В министерстве обороны РФ заявили, что впервые провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки.
Источник: пресс-служба Минобороны РФ
Дословно: "Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря".
Детали: Сообщается, что ракета поразила условную цель и испытательную стрельба признали успешной.
До этого пуски "Циркона" осуществлялись с надводных кораблей, в частности с фрегата "Адмирал Горшков".
"Северодвинск" многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения. Принята в состав Военно-морского флота России в 2014 году.
По словам российских военных, защиты от "Циркона" ни у кого нет.
Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко заявил, что "Цирконами" будут оснащаться подводные лодки и это усилит возможности российского флота.
Серийные поставки ракеты "Циркон" в РФ запланированы на 2022 год.