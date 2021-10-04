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Катались по горе на джипе и перевернулись – 2 травмированных на Закарпатье

Понедельник, 4 октября 2021, 11:19
Катались по горе на джипе и перевернулись – 2 травмированных на Закарпатье

Двое закарпатцев получили травмы в горах, катаясь в воскресенье на джипе – водителя и пассажира отвезли в больницу.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Детали: 3 октября около полудня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе г. Острая Мукачевского района травмированы двое закарпатцев, жители Ужгородского района.

 

Мужчины 1983 и 1966 годов рождения катались по горе на джипе. Водитель хотел заехать на вершину, однако на крутом подъеме не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, после чего джип катился с горы около 150 м.

Спасатели с. Нижние Ворота и с. Пилипец, прибывшие на место, оказали доврачебную помощь водителю, которого выбросило из машины почти сразу, и пассажиру, у которого заподозрили перелом позвоночника.

 

Пассажира зафиксировали на жестких носилках и вместе с водителем транспортировали в с. Пашковцы Мукачевского района, где их ждала бригада экстренной медицинской помощи. Оттуда пострадавших перевезли в Воловецкую центральную больницу.

Темы: ЗакарпатьеГСЧС
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