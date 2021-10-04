COVID в Киеве: новых больных за сутки в 7 раз больше, чем выздоровлений
За сутки 3 октября в столице зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса, 12 больных умерли, при этом преодолели вирус только 24 человека.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "169 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 12 летальных случаев от вируса. 24 преодолели коронавирус".
Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (46), Дарницком (23) и в Святошинском (18) районах.
21 больного коронавирусом госпитализировали, также положили в больницу 158 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 235 985 случаев коронавируса, 5 450 больных умерли, преодолели вирус 221 434 жителя столицы.
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Предыстория:
- За сутки 30 сентября в столице зафиксировали 599 новых случаев коронавируса – это был новый рекорд по количеству больных за сутки с начала июня, 13 человек умерли.
- 1 октября в Киеве обнаружили 534 случая коронавируса, в то же время резко увеличилось количество умерших за сутки – 22 человека.