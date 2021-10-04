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COVID в Киеве: новых больных за сутки в 7 раз больше, чем выздоровлений

Понедельник, 4 октября 2021, 11:26
COVID в Киеве: новых больных за сутки в 7 раз больше, чем выздоровлений
Фото КГГА

За сутки 3 октября в столице зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса, 12 больных умерли, при этом преодолели вирус только 24 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "169 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 12 летальных случаев от вируса. 24 преодолели коронавирус".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (46), Дарницком (23) и в Святошинском (18) районах.

21 больного коронавирусом госпитализировали, также положили в больницу 158 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 235 985 случаев коронавируса, 5 450 больных умерли, преодолели вирус 221 434 жителя столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

  • За сутки 30 сентября в столице зафиксировали 599 новых случаев коронавируса – это был новый рекорд по количеству больных за сутки с начала июня, 13 человек умерли.
  • 1 октября в Киеве обнаружили 534 случая коронавируса, в то же время резко увеличилось количество умерших за сутки – 22 человека.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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