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В Британии военные подключились к перевозкам на фоне топливного кризиса

Понедельник, 4 октября 2021, 11:55

Сегодня утром британские военные начали помогать доставлять топливо на заправочные станции, поскольку некоторые части страны столкнулись с нехваткой топлива на фоне дефицита водителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Около 200 военнослужащих, половина из которых - водители, развернули в рамках операции "Эскалин", чтобы увеличить количество водителей танкеров.

Большинство военнослужащих работают в Лондоне и на юго-востоке Англии, где сохраняется самая острая нехватка. Многие из них прошли обучение в компании Hoyer, занимающейся нефтяной логистикой.

Британское правительство столкнулось с критикой из-за того, что не отправило военных раньше, когда после сообщений о сокращении поставок топлива на заправках возникла волна панических закупок.

"Мы тесно сотрудничаем с отраслью, чтобы помочь увеличить запасы топлива, и есть признаки улучшения средних запасов на АЗС по всей Великобритании, при этом спрос продолжает стабилизироваться.

Запасы в Лондоне и на юге Англии восстанавливаются немного медленнее, чем в других частях Великобритании, поэтому мы начали развертывание военного персонала для увеличения поставок в эти районы ", - прокомментировал ситуацию представитель правительства.

Великобритания столкнулась с паникой на АЗС, когда нефтяные компании объявили, что у них недостаточно водителей для перевозки бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов.

Правительство Великобритании ранее объявило о выдаче 5000 временных виз для иностранных водителей грузовиков, чтобы восполнить нехватку водителей, которая усиливается пандемией, Brexit и другими факторами.

В то же время в выходные премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что проблемы с отсутствием топлива на заправках вызваны спросом и их не решить приглашением водителей из-за рубежа.

Темы: Великобритания
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