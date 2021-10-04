2,7 млн грн "ковидних" средств разворовали в Сумской области

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Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения "ковидних" средств в Сумской области – злоумышленники присвоили 2,7 миллиона гривен.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий".

Детали: По данным следствия, в октябре 2020 года полтавская коммерческая структура победила в тендере на строительство нового отделения для больных COVID-19. Завершить работы должны были до 2021 года.

Но на деле организаторы схемы вносили в бухгалтерские документы ложные сведения о якобы приобретении стройматериалов, а большинство работ выполнялись только "на бумаге".

"Сэкономленные" средства злоумышленники присваивали.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц и принимают меры для возвращения в бюджет украденных средств.