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Рада соберется на внеочередное заседание в четверг

Понедельник, 4 октября 2021, 12:25
Рада соберется на внеочередное заседание в четверг
Спикер Дмитрий Разумков в Верховной Раде (фото прессслужбы ВР)

Верховная Рада дополнительно соберется на внеочередное заседание в четверг, 7 октября.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник

Прямая речь: "Сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00... Инициатор - Поляков (Антон, группа "За будущее" - УП)".

Детали: Разумков уточнил, что внеочередное никак не связано с его отставкой.

Каких именно вопросов будет касаться заседание пока неизвестно.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Верховная Рада
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