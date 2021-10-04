Рада соберется на внеочередное заседание в четверг

Верховная Рада дополнительно соберется на внеочередное заседание в четверг, 7 октября.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник

Прямая речь: "Сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00... Инициатор - Поляков (Антон, группа "За будущее" - УП)".

Детали: Разумков уточнил, что внеочередное никак не связано с его отставкой.

Каких именно вопросов будет касаться заседание пока неизвестно.