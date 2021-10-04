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В Грузии произошли новые задержания по делу Саакашвили

Понедельник, 4 октября 2021, 13:23
В Грузии произошли новые задержания по делу Саакашвили
фото: pixabay

По делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили задержаны еще двое граждан страны.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Грузии

Детали: Более подробную информацию в надзорном ведомстве обещали предоставить в ближайшее время.

Ранее прокуратура сообщила, что был задержан хозяин квартиры в Тбилиси, в которой скрывался Саакашвили.

Предыстория: По данным СМИ, Саакашвили въехал в Грузию, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера. Помог ему пересечь границу грузин Элгуджа Цомая, который и был водителем грузовика. Позднее Саакашвили был арестован в квартире Цомаи.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

При этом Грузия не намерена выдавать Киеву своего экс-президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГрузия
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