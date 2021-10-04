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"Никакого продвижения": в Кремле не дают надежды на встречу Путина с Зеленским 

Понедельник, 4 октября 2021, 13:44
Никакого продвижения: в Кремле не дают надежды на встречу Путина с Зеленским 
Путин и Песков, фото с сайта Кремля (kremlin.ru)

В Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, "Интерфакс

Прямая речь Пескова: "Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось"..

Детали: Песков сказал, что президент РФ никогда не отвергал возможность проведения такой встречи.

"Более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И вот здесь как раз никакого продвижения мы пока не отфиксировали", – заявил пресс-секретарь Путина.

Предыстория:

  • "Обмен любезностями" между Киевом и Москвой длится еще с апреля, когда Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса".
  • Путин заявлял о готовности встретиться на территории России и говорить исключительно о российско-украинских отношениях. О Донбассе он заставляет говорить с боевиками ОРДЛО, а о Крыме говорить не хочет.
  • Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что без обсуждения вопроса Крыма встреча Зеленского и Путина будет лишена смысла.
  • 3 октября Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным, так как переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она может принести неожиданный результат.
  • При этом украинская сторона добивалась проведения встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) до завершения каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Темы: ПутинРосcияЗеленский
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