"Никакого продвижения": в Кремле не дают надежды на встречу Путина с Зеленским 

В Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось"..

Детали: Песков сказал, что президент РФ никогда не отвергал возможность проведения такой встречи.

"Более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И вот здесь как раз никакого продвижения мы пока не отфиксировали", – заявил пресс-секретарь Путина.

Предыстория: