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Новый посол Грузии даст Киеву разъяснения по делу Саакашвили

Понедельник, 4 октября 2021, 15:15
Новый посол Грузии даст Киеву разъяснения по делу Саакашвили
посол Георгий Закарашвили, фото с netgazeti.ge

Новый посол Грузии в Украине в понедельник, 4 октября, вручит копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел Украины и даст разъяснения о задержании бывшего президента Михеила Саакашвили.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Imedi News.

"Сегодня наш новый посол в Украине вручит копии верительных грамот в МИД Украины и, при необходимости, предоставит дополнительную информацию по делу Михеила Саакашвили", - сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину.

Он также сказал, что человек выдается другому государству только в том случае, если он совершил уголовное преступление в этом государстве.

"Что касается наших отношений с украинцами, то очень хорошие, плодотворные контакты. На уровне премьер-министра, министра иностранных дел у нас тоже была коммуникация по этому вопросу", - отметил министр.

"Как известно, несколько дней назад в посольство обратилось Министерство иностранных дел Украины. сотрудник посольства посетил МИД Украины. Он предоставил нашим украинским партнерам исчерпывающую информацию, в том числе материалы прокуратуры... А также информацию об обстоятельствах его задержания ", - добавил Залкалиани.

По данным "Новости-Грузия", с 1 октября этого года новым послом Грузии в Украине назначен Георгий Закарашвили, который в последнее время был директором политического департамента МИД Грузии.

Закарашвили работал на различных должностях на дипломатической службе с 2004 года.

В 2016-2019 годах он был чрезвычайным и полномочным посланником секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ, а в 2007-2011 годах - старшим советником.

В 2012-2016 годах Закарашвили уже занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине.

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Темы: СаакашвилиГрузиядипломатические отношения
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