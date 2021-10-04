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Разумков созвал внеочередное заседание Рады

Понедельник, 4 октября 2021, 15:29
Разумков созвал внеочередное заседание Рады
фото: УП

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента 7 октября.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

Дословно: "Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 7 октября в 16:00 по требованию 153 народных депутатов".

Детали: На повестке дня - семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

 
 

Напомним:

  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
  • Разумков ответил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.
  • Арахамия объяснил, что отставка главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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