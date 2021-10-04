Разумков созвал внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента 7 октября.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

Дословно: "Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 7 октября в 16:00 по требованию 153 народных депутатов".

Детали: На повестке дня - семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

Напомним: