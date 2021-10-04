В "Слуге народа" прогнозируют более 240 голосов за отставку Разумкова

"Слуги народа" в Трускавце. фото с личной страницы Давида Арахамии в Facebook

Фракция "Слуга народа" собрала 197 подписей за инициирование отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, всего же прогнозируют более 240 голосов "за".

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "За время проведения "Большой фракции" в Трускавце под коллективной инициативе народных депутатов об отзыве главы Верховной Рады было собрано 197 подписей. Сбор подписей продолжается и в Киеве".

Детали: По словам Палийчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов.

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