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В "Слуге народа" прогнозируют более 240 голосов за отставку Разумкова

Понедельник, 4 октября 2021, 15:48
В Слуге народа прогнозируют более 240 голосов за отставку Разумкова
"Слуги народа" в Трускавце. фото с личной страницы Давида Арахамии в Facebook

Фракция "Слуга народа" собрала 197 подписей за инициирование отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, всего же прогнозируют более 240 голосов "за".

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "За время проведения "Большой фракции" в Трускавце под коллективной инициативе народных депутатов об отзыве главы Верховной Рады было собрано 197 подписей. Сбор подписей продолжается и в Киеве".

Детали: По словам Палийчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов.

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Предыстория:

  • Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.
  • Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу 4 октября, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента, но фракция отказалась встречаться с ним. 

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаВерховная Радаотставка
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