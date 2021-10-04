В "Слуге народа" прогнозируют более 240 голосов за отставку Разумкова
Фракция "Слуга народа" собрала 197 подписей за инициирование отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, всего же прогнозируют более 240 голосов "за".
Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram
Прямая речь: "За время проведения "Большой фракции" в Трускавце под коллективной инициативе народных депутатов об отзыве главы Верховной Рады было собрано 197 подписей. Сбор подписей продолжается и в Киеве".
Детали: По словам Палийчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов.
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Предыстория:
- Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.
- Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу 4 октября, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента, но фракция отказалась встречаться с ним.