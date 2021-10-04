Зеленский призвал активизировать вакцинацию против COVID-19

Президент Владимир Зеленский призвал усилить информационную кампанию о важности прививок против COVID-19 и активизировать вакцинацию граждан.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 4 октября

Прямая речь Зеленского: "Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания – они защищают окружение, в частности членов своей семьи".

Детали: Зеленский добавил, что Минздрав и Минсоцполитики должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров – сейчас из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%.

Президент предложил рассмотреть возможность привлечения к вышеупомянутой информкампании "Укрпочты" и представителей бизнеса.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, количество больных коронавирусом растет – за предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тысяч больше, чем неделей ранее.

Он добавил, что сейчас в Украине занято чуть менее 50% имеющихся мест для больных коронавирусом, но есть области, где ситуация вызывает беспокойство.

Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Всего в Украине на сегодня – 138 500 активных больных.