Украина и Дания обсудили возможность строительства флота

Командующий Военно-Морских сил ВСУ Алексей Неижпапа обсудил с атташе по вопросам обороны при посольстве Дании в Украине Феликсом Эббестадом направления военного сотрудничества, прежде всего возможность строительства кораблей при поддержке Дании.

Источник: Facebook-страница ВМС ВСУ

Детали: Сообщается, что в ходе встречи в Одессе 4 октября стороны обсудили перспективные направления военного сотрудничества. В первую очередь речь шла о возможности строительства кораблей с помощью Королевства Дания в Украине в рамках потребностей, которые возникают перед украинскими ВМС, учитывая современные вызовы безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Отдельно были рассмотрены основные приоритеты развития, которые предусматривают внешнюю поддержку и возможность передачи украинским экипажам оборудования и экипировки, предназначенных для выполнения задач по борьбе за живучесть кораблей в рамках материально-технической помощи.

Руководитель национального флота поблагодарил иностранную сторону за поддержку нашей страны в непростое для нее время.

По словам атташе Эббестада, Дания с пониманием относится к вызовам и угрозам, которые постоянно преследуют Украину и готова к развитию отношений с целью помощи нашей стране, для поддержания безопасности не только в Азово-черноморском регионе, но и в мире в целом, говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Напомним: Президент Владимир Зеленский в интервью крымским журналистам в августе 2021 года заявил, что Украина имеет задачу к 2035-му году построить профессиональный мощный флот.