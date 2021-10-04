Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина и Дания обсудили возможность строительства флота

Понедельник, 4 октября 2021, 18:18
фото с Facebook-страницы ВМС ВСУ

Командующий Военно-Морских сил ВСУ Алексей Неижпапа обсудил с атташе по вопросам обороны при посольстве Дании в Украине Феликсом Эббестадом направления военного сотрудничества, прежде всего возможность строительства кораблей при поддержке Дании.

Источник: Facebook-страница ВМС ВСУ

Детали: Сообщается, что в ходе встречи в Одессе 4 октября стороны обсудили перспективные направления военного сотрудничества. В первую очередь речь шла о возможности строительства кораблей с помощью Королевства Дания в Украине в рамках потребностей, которые возникают перед украинскими ВМС, учитывая современные вызовы безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Отдельно были рассмотрены основные приоритеты развития, которые предусматривают внешнюю поддержку и возможность передачи украинским экипажам оборудования и экипировки, предназначенных для выполнения задач по борьбе за живучесть кораблей в рамках материально-технической помощи.

Руководитель национального флота поблагодарил иностранную сторону за поддержку нашей страны в непростое для нее время.

По словам атташе Эббестада, Дания с пониманием относится к вызовам и угрозам, которые постоянно преследуют Украину и готова к развитию отношений с целью помощи нашей стране, для поддержания безопасности не только в Азово-черноморском регионе, но и в мире в целом, говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Напомним: Президент Владимир Зеленский в интервью крымским журналистам в августе 2021 года заявил, что Украина имеет задачу к 2035-му году построить профессиональный мощный флот.

Украинская правда
Темы: флотДания
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине за сутки 12 662 больных Covid и 320 смертей

Главные новости вторника и ночи: Разумков, "Схемы" и "Укрэксимбанк"

COVID: Украина — четвертая в мире по суточной смертности

Франция и Испания призвали ЕС расследовать скачок цен на газ

видео"Схемы" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"

Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут мандат

Все новости...
флот
Зеленский: Есть задача построить большой флот
ВМС США начали масштабные учения со времен "холодной войны"
Быть или не быть "москитному" флоту Украины?
Последние новости
08:39
Еще 117 тысяч украинцев получили ковид-вакцину: первая и вторая дозы поровну
08:33
В Сенате США призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов
08:18
В Украине за сутки 12 662 больных Covid и 320 смертей
08:00
Главные новости вторника и ночи: Разумков, "Схемы" и "Укрэксимбанк"
07:20
Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ранен боец
06:19
"Просто ложь": Цукерберг опроверг обвинения, что Facebook ставит прибыль выше безопасности
05:19
COVID: Украина — четвертая в мире по суточной смертности
04:20
В Тунисе разбился военный вертолет, есть погибшие
03:15
Байден разговаривал с Си Цзиньпином о Тайване
02:20
Франция и Испания призвали ЕС расследовать скачок цен на газ
Все новости...