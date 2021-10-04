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Послы ЕС договорились подтвердить на саммите гарантии членства для балканских стран

Понедельник, 4 октября 2021, 19:27

Лидеры Европейского союза смогут подтвердить гарантии будущего членства шести балканским странам на саммите в среду после того, как послы ЕС согласовали текст в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

После нескольких недель разногласий по поводу формулировки декларации саммита для встречи лидеров ЕС и Балкан в Словении, послы ЕС достигли договоренности, чтобы "подтвердить ... свою безоговорочную поддержку европейской перспективы", сказал чиновник.

На саммите ЕС планирует повторить свое обещание, данное 18 лет назад, о "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан". Но переговоры по тексту декларации продолжались несколько недель из-за ряда вопросов.

Государства ЕС не разглашают своих позиций, но богатые страны, такие как Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии в 2007 году и плохо управляемой миграции восточноевропейских рабочих в Британии, отвернувшей многих британцев от ЕС.

Болгария против присоединения Северной Македонии из-за языкового спора.

Государства, которые поддерживают расширение, включая Австрию, Италию, Хорватию, Словению и страны Балтии, обвиняют Германию и Францию ​​в том, что они не смогли заставить Болгарию отменить свое вето.

Прогресс Албании также был остановлен, поскольку он связан с Северной Македонией в процессе расширения.

Темы: ЕС
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