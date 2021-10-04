Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Загорелся матрас: в больнице Белой Церкви произошел пожар, погибла женщина

Понедельник, 4 октября 2021, 19:43

4 октября в 6 часов утра начался пожар в гематологичном отделении Белоцерковской городской больницы № 1, в результате которой умерла 74-летняя женщина.

Источник: Киевская областная прокуратура, полиция Киевщины

Детали: Предварительно сообщалось, что в одной из палат загорелась мебель.

Присутствующих эвакуировали, однако одна из пациенток погибла.

Позже полиция сообщила, что, по предварительной информации, пожар вызвал включенный обогреватель в одной из палат. Вследствие неисправности электроприбора загорелся матрас одного из пациентов.

74-летняя местная жительница, которая находилась на лечении после инфаркта, умерла уже на улице.

Следователи устанавливают окончательные причины пожара и смерти женщины.

 

Украинская правда
Темы: Киевская областьпожармедицина
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине за сутки 12 662 больных Covid и 320 смертей

Главные новости вторника и ночи: Разумков, "Схемы" и "Укрэксимбанк"

COVID: Украина — четвертая в мире по суточной смертности

Франция и Испания призвали ЕС расследовать скачок цен на газ

видео"Схемы" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"

Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут мандат

Все новости...
Киевская область
"Преступник был не один" – МВД о покушении на Шефира
Под Киевом на парковке сгорели 5 машин
К поискам стрелка по Шефиру привлекли водолазов
Последние новости
08:39
Еще 117 тысяч украинцев получили ковид-вакцину: первая и вторая дозы поровну
08:33
В Сенате США призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов
08:18
В Украине за сутки 12 662 больных Covid и 320 смертей
08:00
Главные новости вторника и ночи: Разумков, "Схемы" и "Укрэксимбанк"
07:20
Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ранен боец
06:19
"Просто ложь": Цукерберг опроверг обвинения, что Facebook ставит прибыль выше безопасности
05:19
COVID: Украина — четвертая в мире по суточной смертности
04:20
В Тунисе разбился военный вертолет, есть погибшие
03:15
Байден разговаривал с Си Цзиньпином о Тайване
02:20
Франция и Испания призвали ЕС расследовать скачок цен на газ
Все новости...