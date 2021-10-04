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Загорелся матрас: в больнице Белой Церкви произошел пожар, погибла женщина

Понедельник, 4 октября 2021, 19:43
Загорелся матрас: в больнице Белой Церкви произошел пожар, погибла женщина

4 октября в 6 часов утра начался пожар в гематологичном отделении Белоцерковской городской больницы № 1, в результате которой умерла 74-летняя женщина.

Источник: Киевская областная прокуратура, полиция Киевщины

Детали: Предварительно сообщалось, что в одной из палат загорелась мебель.

Присутствующих эвакуировали, однако одна из пациенток погибла.

Позже полиция сообщила, что, по предварительной информации, пожар вызвал включенный обогреватель в одной из палат. Вследствие неисправности электроприбора загорелся матрас одного из пациентов.

74-летняя местная жительница, которая находилась на лечении после инфаркта, умерла уже на улице.

Следователи устанавливают окончательные причины пожара и смерти женщины.

 

Украинская правда

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Темы: Киевская областьпожармедицина
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