В работе Telegram начались перебои

После глобального сбоя Facebook, Whatsapp и Instagram в работе мессенджера Telegram также начались перебои.

Источник: Telegram в Twitter, портал Downdetector, отслеживающий проблемы и отключение интернет-ресурсов в реальном времени

Детали: По данным Downdetector, чаще всего пользователи сообщают о проблемах с подключением к серверу и отправкой сообщений.

Telegram сообщил в Twitter, что "рад, что все зарегистрированные учетные записи переходят из WhatsApp, но серверам сложно справиться со всем сразу".

Happy to have all the new users switching over from WhatsApp - but this is a little much for the servers to handle all at once. 😅