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В работе Telegram начались перебои

Вторник, 5 октября 2021, 01:01
В работе Telegram начались перебои

После глобального сбоя Facebook, Whatsapp и Instagram в работе мессенджера Telegram также начались перебои.

Источник: Telegram в Twitter, портал Downdetector, отслеживающий проблемы и отключение интернет-ресурсов в реальном времени

Детали: По данным Downdetector, чаще всего пользователи сообщают о проблемах с подключением к серверу и отправкой сообщений.

 

Telegram сообщил в Twitter, что "рад, что все зарегистрированные учетные записи переходят из WhatsApp, но серверам сложно справиться со всем сразу".

Что предшествовало:

  • Facebook, вместе с Whatsapp и Instagram не работают уже несколько часов - наиболее вероятной причиной является внутренняя ошибка настроек.
  • Платформы стали недоступными, ведь пользователи не были корректно направлены системой доменных имен (Domain Name System, DNS). Система позволяет перенаправлять пользователей на нужный адрес. Эти настройки контролирует непосредственно Facebook.
  • Внешний излом является наименее вероятным, ведь такая мощная атака требовала бы или немалой координации усилий мощных преступных групп, или новейших технологий.

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Темы: соцсети
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