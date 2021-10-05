В работе Telegram начались перебои
Вторник, 5 октября 2021, 01:01
После глобального сбоя Facebook, Whatsapp и Instagram в работе мессенджера Telegram также начались перебои.
Источник: Telegram в Twitter, портал Downdetector, отслеживающий проблемы и отключение интернет-ресурсов в реальном времени
Детали: По данным Downdetector, чаще всего пользователи сообщают о проблемах с подключением к серверу и отправкой сообщений.
Telegram сообщил в Twitter, что "рад, что все зарегистрированные учетные записи переходят из WhatsApp, но серверам сложно справиться со всем сразу".
Happy to have all the new users switching over from WhatsApp - but this is a little much for the servers to handle all at once. 😅— Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021
Что предшествовало:
- Facebook, вместе с Whatsapp и Instagram не работают уже несколько часов - наиболее вероятной причиной является внутренняя ошибка настроек.
- Платформы стали недоступными, ведь пользователи не были корректно направлены системой доменных имен (Domain Name System, DNS). Система позволяет перенаправлять пользователей на нужный адрес. Эти настройки контролирует непосредственно Facebook.
- Внешний излом является наименее вероятным, ведь такая мощная атака требовала бы или немалой координации усилий мощных преступных групп, или новейших технологий.