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Главные новости понедельника и ночи: Pandora Papers, сбой в Facebook

Вторник, 5 октября 2021, 08:00
Главные новости понедельника и ночи: Pandora Papers, сбой в Facebook
vctr.media

Facebook подвергся глобальному сбою; Украина, по данным Pandora Papers, является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы - актуальные новости 4 октября.

О сбое Facebook

Facebook, Whatsapp и Instagram не работали несколько часов.

Это произошло из-за изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами обработки данных Facebook.

Финансы основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшились на $6,7 млрд.

Об оффшорах

В расследовании Pandora Papers Украина является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы.

Таких политиков всего 336, и только в Украине - 38. На втором месте среди фигурантов - Россия с 19 фигурантами. В Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гондурасе - по 11.

О других важных новостях

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Украинская правда

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