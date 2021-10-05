В Киеве вторую COVID-прививку получили больше людей, чем первую

В понедельник 4 октября против COVID-19 в Украине привили 100 331 человека: одну дозу получили 51 472 человека, вторую дозу – 48 859 человек.

Источник: данные МОЗ и СНБО

Детали: По данным Министерства охраны здоровья, в понедельник для иммунизации населения против коронавируса работали 831 мобильная бригада, 2 925 прививочных пунктов и 339 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине проведено 13 062 838 прививок, привито 7 242 115 человек.

Первую дозу вакцины получили 7 242 113 человек полностью иммунизированы – 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В Киеве, если верить данным дашборда Совета нацбезопасности и обороны, вторую дозу вакцины получили больше людей, чем первую: 850 647 человек вакцинированы полностью, 797 622 человека получили первую прививку.

При этом 42,5% граждан в столице иммунизированны против коронавируса вакциной производства Pfizer-Biontech, 25,4% – вакциной Moderna, 22,8% – китайской вакциной Coronovac, 9,3% – индийской AstraZeneca.