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В Киеве вторую COVID-прививку получили больше людей, чем первую

Вторник, 5 октября 2021, 09:00
В Киеве вторую COVID-прививку получили больше людей, чем первую
Вторая доза вакцины в Киеве, дашборд СНБО

В понедельник 4 октября против COVID-19 в Украине привили 100 331 человека: одну дозу получили 51 472 человека, вторую дозу – 48 859 человек.

Источник: данные МОЗ и СНБО

Детали: По данным Министерства охраны здоровья, в понедельник для иммунизации населения против коронавируса работали 831 мобильная бригада, 2 925 прививочных пунктов и 339 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине проведено 13 062 838 прививок, привито 7 242 115 человек.

Первую дозу вакцины получили 7 242 113 человек полностью иммунизированы – 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В Киеве, если верить данным дашборда Совета нацбезопасности и обороны, вторую дозу вакцины получили больше людей, чем первую: 850 647 человек вакцинированы полностью, 797 622 человека получили первую прививку.

 
данные СНБО
 
Данные СНБО

При этом 42,5% граждан в столице иммунизированны против коронавируса вакциной производства Pfizer-Biontech, 25,4% – вакциной Moderna, 22,8% – китайской вакциной Coronovac, 9,3% – индийской AstraZeneca.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКиев
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