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Разумков объявил перерыв и позвал руководителей фракций в кабинет

Вторник, 5 октября 2021, 10:43
Разумков объявил перерыв и позвал руководителей фракций в кабинет
Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе заседания парламента и позвал председателей депутатских фракций на совещание.

Источник: заседание ВР 5 октября

Прямая речь: "Поступило заявление о перерыве, реальном перерыве. Пожалуйста, прошу руководителей фракций собраться в моем кабинете".

Детали: Кто был инициатором заявления, цель объявления перерыва и сколько он продлиться, Разумков не указал.

UPD: Примерно в 11.26 Разумков вернулся в президиум, и сообщил, что депутаты инициировали процедуру отстранения его от ведения заседания Рады, также на рассмотрение будет вынесена инициатива его отставки.

Напомним: 4 октября спикер парламента Дмитрий Разумков по представлению народного депутата Давида Арахамии запустил процедуру отзыва председателя Верховной Рады с должности.

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Предыстория:

  • Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.
  • Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу 4 октября, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента, но фракция отказалась встречаться с ним. 

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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