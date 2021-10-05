Разумков объявил перерыв и позвал руководителей фракций в кабинет

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе заседания парламента и позвал председателей депутатских фракций на совещание.

Источник: заседание ВР 5 октября

Прямая речь: "Поступило заявление о перерыве, реальном перерыве. Пожалуйста, прошу руководителей фракций собраться в моем кабинете".

Детали: Кто был инициатором заявления, цель объявления перерыва и сколько он продлиться, Разумков не указал.

UPD: Примерно в 11.26 Разумков вернулся в президиум, и сообщил, что депутаты инициировали процедуру отстранения его от ведения заседания Рады, также на рассмотрение будет вынесена инициатива его отставки.

Напомним: 4 октября спикер парламента Дмитрий Разумков по представлению народного депутата Давида Арахамии запустил процедуру отзыва председателя Верховной Рады с должности.

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